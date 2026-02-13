Le chancelier allemand appelle les États-Unis à rétablir les liens avec l’Europe

Le chancelier allemand Friedrich Merz a reconnu vendredi l’existence d’un profond fossé entre l’Europe et les États-Unis, tout en appelant à un réengagement stratégique pour restaurer la confiance transatlantique. « Réparons et ravivons ensemble la confiance transatlantique », a-t-il déclaré en ouvrant la Conférence de sécurité de Munich.

S’exprimant devant des dizaines de chefs d’État, ministres et responsables militaires réunis en Bavière, Merz a admis « une vérité inconfortable » : « Une fracture, une profonde division s’est ouverte entre l’Europe et les États-Unis. » Il a toutefois insisté sur la nécessité d’un dialogue franc plutôt que d’une escalade.

La détérioration des relations intervient dans un contexte de tensions accrues entre Washington et ses alliés européens. Les menaces du président américain Donald Trump concernant le Groenland, l’imposition de nouveaux droits de douane et les critiques virulentes de son administration contre les politiques européennes ont alimenté les crispations.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio figurait parmi les principaux responsables présents dans la salle. Merz a également fait référence à une intervention prononcée l’an dernier à Munich par le vice-président JD Vance, qui avait accusé l’Europe d’entraver la liberté d’expression et certains droits démocratiques.

Malgré ces divergences, le chancelier allemand a souligné l’importance stratégique du partenariat transatlantique, notamment face aux défis sécuritaires globaux. Pour Berlin, l’enjeu est désormais d’éviter une rupture durable et de reconstruire une relation fondée sur des intérêts communs et un dialogue renouvelé.