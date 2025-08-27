Le chef de l'AIEA sous haute protection en raison de menaces iraniennes

Articles recommandés -

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, bénéficie depuis fin juin d'une protection sécuritaire renforcée en raison de menaces présumées émanant d'Iran, a rapporté le Wall Street Journal.

Une unité d'élite des services de sécurité autrichiens protège Grossi 24h/24, l'Autriche hébergeant le siège de l'AIEA à Vienne. Cette mesure exceptionnelle fait suite à des renseignements reçus par les autorités autrichiennes concernant des risques d'attentat, dans le contexte du conflit israélo-iranien.

Un porte-parole de l'AIEA a confirmé que l'Autriche avait fourni cette unité d'élite, sans préciser l'origine exacte de la menace. Ces développements interviennent alors que les tensions se sont exacerbées autour du programme nucléaire iranien.

Parallèlement, Grossi a annoncé mardi que les premiers inspecteurs de l'AIEA sont retournés en Iran et se préparent à reprendre leur travail. Les négociations sur la supervision ont progressé, bien que certains points restent non résolus. Cette reprise marque un développement significatif dans les relations tendues entre l'AIEA et Téhéran.