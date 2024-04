Le chef de l'ONU Antonio Guterres exhorte Israël à renoncer définitivement à l'opération à Rafah

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté mardi Israël à ne pas envahir la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, après que le Premier ministre israélien a déclaré qu'une offensive serait simplement retardée en cas de conclusion d'un accord sur les otages avec le Hamas.

"Un assaut militaire sur Rafah constituerait une escalade insupportable, tuant des milliers de civils supplémentaires et forçant des centaines de milliers de personnes à fuir", a déclaré le Secrétaire général à la presse. Une telle opération "aurait un impact dévastateur sur les Palestiniens de Gaza, avec de graves répercussions sur la Cisjordanie et dans l'ensemble de la région", a-t-il ajouté. "Tous les membres du Conseil de sécurité et de nombreux autres gouvernements ont clairement exprimé leur opposition à une telle opération. Je demande à tous ceux qui ont une influence sur Israël de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher", a-t-il poursuivi.