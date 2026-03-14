Le chef de l’ONU préconise des "voies diplomatiques" pour arrêter la guerre au Liban

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé samedi que des « voies diplomatiques » restaient possibles pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. S’exprimant lors d’une conférence de presse à Beyrouth, le chef des Nations unies a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour favoriser une désescalade.

« Renforcez votre engagement. Soutenez l’État libanais et les forces armées libanaises afin de leur assurer les capacités et les ressources nécessaires », a-t-il déclaré, exhortant les partenaires du Liban à accroître leur soutien au pays.

Antonio Guterres est arrivé vendredi dans la capitale libanaise pour une « visite de solidarité » dans un contexte d’escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite soutenu par l’Iran. Au cours de sa visite, il a notamment rencontré le chef d’état-major de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, selon un communiqué de l’institution militaire.

Les discussions ont porté sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu conclu fin 2024 entre Israël et le Hezbollah, ainsi que sur la mise en œuvre du plan de l’armée libanaise visant à désarmer le mouvement chiite dans certaines zones du pays.

La situation humanitaire au Liban reste particulièrement préoccupante. Selon le dernier bilan officiel publié samedi, les frappes israéliennes ont fait 826 morts et provoqué le déplacement de plus de 800.000 personnes depuis l’intensification du conflit.

Le chef de l’ONU a également exprimé son inquiétude face aux ordres d’évacuation adressés par Israël à des populations civiles dans plusieurs régions du Liban. Selon lui, ces mesures ne garantissent pas toujours la sécurité des civils, notamment lorsque des populations vulnérables se trouvent dans les zones concernées.

« Les avis d’évacuation donnés dans ces conditions ne garantissent pas une sécurité suffisante pour les civils et constituent inévitablement une violation du droit international humanitaire », a-t-il déclaré.