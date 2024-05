Le chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU exhorte l'Iran à prendre des mesures "concrètes" de coopération

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a appelé mardi l'Iran à adopter des mesures "concrètes" pour renforcer la coopération sur le programme nucléaire du pays.

Lors d'une conférence de presse dans la ville iranienne d'Ispahan, M. Grossi a déclaré qu'il avait proposé aux responsables iraniens de "se concentrer sur les mesures très concrètes, très pratiques et tangibles qui peuvent être mises en œuvre afin d'accélérer" la coopération. M. Grossi s'est entretenu avec de hauts responsables iraniens, dont Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Bien que les deux hommes ont déclaré qu'aucun nouvel accord ne serait conclu dans l'immédiat au cours de la visite, ils ont indiqué qu'une déclaration commune de mars 2023 constituait une voie à suivre pour la coopération entre l'AIEA et l'Iran. Le directeur général de l'AIEA a déclaré que l'accord était "toujours valable", mais qu'il fallait y ajouter de la "substance". L'accord de 2023 a été conclu lors de la dernière visite de M. Grossi en Iran et décrit les mesures de coopération de base, notamment en matière de garanties et de surveillance. Il prévoyait également que l'Iran s'engage à résoudre les problèmes liés aux sites sur lesquels les inspecteurs s'interrogent sur une éventuelle activité nucléaire non déclarée et à permettre à l'AIEA de "mettre en œuvre d'autres activités appropriées de vérification et de surveillance".

Le chef de l'AIEA a toutefois affirmé qu'il y avait eu un "ralentissement" dans la mise en œuvre de cet engagement. L'Iran a suspendu son respect des limites imposées aux activités nucléaires dans le cadre d'un accord historique conclu en 2015 avec les grandes puissances, après que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord en 2018 et ont réimposé des sanctions.