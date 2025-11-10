Le chef de l’UNRWA réclame un rôle central dans la reconstruction de Gaza

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que l’agence onusienne devait jouer un rôle clé dans la reconstruction de la bande de Gaza, malgré les efforts d’Israël pour l’écarter en l’accusant de liens avec le terrorisme et d’incitation à la haine.

Dans une tribune publiée par The Guardian, Lazzarini souligne que l’UNRWA, « avec ses milliers d’employés palestiniens, dispose de la capacité, de l’expertise et de la confiance des communautés pour fournir soins, éducation et services publics à une population dévastée ». Il rappelle que, depuis des décennies, les enseignants, médecins et ingénieurs de l’agence constituent « l’épine dorsale du système de services publics » pour des "millions de réfugiés palestiniens à Gaza et dans la région".

Le responsable onusien invoque également un avis récent de la Cour internationale de justice, qui aurait « réaffirmé le professionnalisme » du personnel de l’UNRWA et confirmé son rôle « indispensable et neutre ».

Israël, pour sa part, accuse l’agence de collusion avec le Hamas : selon les autorités israéliennes, plus de 10 % de ses employés à Gaza ont des liens avec des groupes terroristes. L’armée israélienne affirme par ailleurs avoir découvert un centre de données du Hamas sous le siège de l’UNRWA à Gaza, et accuse l’organisation de permettre à des miliciens d’utiliser ses écoles comme abris.

En octobre 2024, le Parlement israélien a voté une loi interdisant tout contact entre les autorités israéliennes et l’agence, et limitant ses activités. Un nouveau projet de loi, approuvé dimanche, prévoit désormais de couper l’électricité et l’eau aux installations de l’UNRWA.