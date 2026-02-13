Le Congrès juif mondial se joint aux appels réclamant le départ de Francesca Albanese de l'ONU

Les appels au départ de Francesca Albanese se multiplient en Europe et aux États-Unis. L’Autriche et l’Allemagne ont réclamé jeudi sa démission après les propos tenus par la rapporteuse spéciale de l’ONU, selon lesquels Israël a été qualifié d’"ennemi commun de l’humanité". Le gouvernement français avait déjà pris position, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot condamnant des déclarations jugées "inacceptables" car visant, selon lui, non pas la politique d’un gouvernement mais un peuple et une nation.

Ces critiques font suite à une intervention de Francesca Albanese lors d’une conférence organisée par Al Jazeera, où elle a dénoncé le soutien politique, militaire et financier apporté à Israël par une grande partie de la communauté internationale. Elle a par la suite affirmé, dans un entretien à France 24, n’avoir "jamais" qualifié Israël d’ennemi de l’humanité, dénonçant des accusations "totalement fausses".

La controverse a également pris une dimension américaine. Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a appelé à son retrait, estimant qu’elle utilisait son mandat pour promouvoir des thèses conspirationnistes et des discours antisémites. En marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, il a exhorté les dirigeants internationaux à soutenir les initiatives du président Donald Trump en faveur de la stabilité et de la sécurité du peuple juif. Il a notamment salué les sanctions récemment prises par Washington à l’encontre de la rapporteuse, la qualifiant de "figure dangereuse" dont les positions nuiraient à la crédibilité des Nations unies.

Les critiques envers Francesca Albanese ne sont pas nouvelles. Dès 2022, des publications anciennes sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoquait un "lobby juif" influençant les États-Unis, avaient suscité une vive polémique. Elle avait alors rejeté toute accusation d’antisémitisme, affirmant que ses propos avaient été déformés.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023, au cours de laquelle des terroristes du Hamas ont assassiné plus de 1 200 personnes et pris environ 250 otages en Israël, ses déclarations ont encore accentué les tensions. Elle avait appelé à replacer ces événements dans leur "contexte", avant d’accuser Israël de génocide, de comparer son gouvernement au "Troisième Reich" et d’assimiler le Premier ministre Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler.