Le conseil d'administration de Ben & Jerry's accuse Israël de "génocide" à Gaza

Le conseil d'administration du fabriquant de crèmes glacées Ben & Jerry's, a déclenché une nouvelle controverse, exacerbant son conflit avec sa société mère londonienne Unilever en qualifiant publiquement la guerre à Gaza de "génocide", a rapporté jeudi l'agence de presse Reuters.

"Ben & Jerry's croit aux droits de l'homme et défend la paix, et nous nous joignons à ceux qui, partout dans le monde, dénoncent le génocide à Gaza", a déclaré le conseil d'administration de Ben & Jerry's dans un communiqué obtenu par Reuters. "Nous sommes aux côtés de tous ceux qui élèvent leur voix contre le génocide à Gaza, qu'il s'agisse des signataires de pétitions, des manifestants dans les rues ou de ceux qui risquent d'être arrêtés", a-il-ajouté.

En réponse à cette déclaration, un porte-parole d'Unilever a précisé que "ces commentaires reflètent l'opinion du conseil d'administration indépendant chargé de la mission sociale de Ben & Jerry's et n'engagent personne d'autre qu'eux-mêmes". "Nous appelons à la paix dans la région et à l'aide pour toutes les personnes dont la vie a été touchée", a-t-il ajouté.

AP Photo/Patrick Semansky

Cette déclaration risque d'aggraver les relations déjà tendues entre Ben & Jerry's et sa société mère Unilever, qui remontent au moins à 2021, lorsque la société basée dans le Vermont, dans le nord-est des Etats-Unis, a annoncé sa décision de cesser ses ventes en Judée-Samarie. Cette annonce avait suscité des mois de controverse et de critiques, notamment le désinvestissement de plusieurs États américains et le retrait de la liste des produits casher par le rabbinat d'Australie.

En juillet 2022, Unilever a annoncé avoir conclu un nouvel accord pour Ben & Jerry's en Israël, vendant ses intérêts commerciaux dans le pays à Avi Zinger, propriétaire d'American Quality Products Ltd (AQP), l'actuel détenteur de la licence basé en Israël. Ben & Jerry's a alors poursuivi Unilever en justice afin de bloquer la vente de l'activité israélienne à Zinger. Ce procès a été réglé en décembre 2022. Plus récemment, Ben & Jerry's a engagé une action en justice contre Unilever, alléguant des tentatives de museler sa position sans équivoque sur Gaza et ses critiques passées à l'égard du président Donald Trump.

Ben Cohen, cofondateur de la marque, a récemment exhorté Unilever à se séparer de l'entreprise et serait à la recherche d'investisseurs partageant sa vision.