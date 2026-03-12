Le Conseil de sécurité de l’ONU exige l’arrêt des attaques iraniennes contre les États du Golfe

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté mercredi une résolution appelant l’Iran à mettre immédiatement fin à ses attaques contre plusieurs pays du Golfe, dans un contexte de fortes tensions régionales. Le texte, adopté par 13 voix, a été approuvé malgré l’abstention de la Chine et de la Russie.

La résolution demande à la République islamique d’Iran de cesser immédiatement toute attaque contre Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Elle condamne également toute tentative iranienne de perturber la navigation internationale dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial du pétrole.

Ces derniers jours, l’Iran a mené plusieurs frappes contre des pays du Golfe en riposte aux attaques menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes, au cours desquelles le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a été éliminé. Parallèlement, Téhéran a aussi pris pour cible des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, cherchant à exercer une pression sur l’économie mondiale.

La Chine et la Russie, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité disposant d’un droit de veto, ont choisi de s’abstenir lors du vote. Elles ont justifié leur position par l’absence de référence, dans la résolution, aux actions militaires menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L’ambassadeur iranien auprès de l’ONU, Amir Saeid Iravani, a dénoncé une décision injuste, estimant que la résolution constituait un "détournement flagrant" du mandat du Conseil de sécurité au profit des agendas politiques de Washington et de Jérusalem. Selon lui, l’Iran est en réalité la principale victime d’une agression.