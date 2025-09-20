Le Conseil de sécurité de l’ONU ouvre la voie au rétablissement des sanctions contre l’Iran

Articles recommandés -

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté vendredi une résolution qui visait à empêcher la réimposition de lourdes sanctions économiques contre l’Iran, relançant les tensions autour de son programme nucléaire.

Ce vote ouvre la voie au retour du mécanisme dit de "snapback", déclenché le 28 août par la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne (E3), qui accusent Téhéran de violer l’accord nucléaire de 2015. Les sanctions onusiennes devraient être rétablies d’ici la fin du mois, réinstaurant notamment un embargo sur les armes conventionnelles, des restrictions sur les missiles balistiques et le gel d’avoirs.

La résolution, portée par la Corée du Sud, n’a pas obtenu la majorité requise : neuf pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont voté contre, tandis que la Russie, la Chine, le Pakistan et l’Algérie ont soutenu le texte. Deux pays se sont abstenus. L’Iran a vivement condamné ce vote, qualifiant la démarche occidentale d’« injuste » et d’« illégale », tout en affirmant que la diplomatie restait possible. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué qu’il rencontrerait ses homologues européens en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. De son côté, Israël a réaffirmé que l’objectif devait rester « d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire ». Téhéran nie vouloir se doter de la bombe, mais continue d’enrichir de l’uranium à des niveaux proches de l’usage militaire. Cette décision survient dans un contexte tendu, après la guerre éclair de juin entre Israël et l’Iran qui avait interrompu les négociations nucléaires avec Washington.