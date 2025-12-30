Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour débattre de la reconnaissance du Somaliland par Israël

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni lundi pour débattre de la reconnaissance par Israël du Somaliland. L'ambassadeur israélien Danny Danon a vivement critiqué cette convocation, dénonçant un "double standard flagrant".

Cette session fait suite à la décision d'Israël, annoncée la semaine dernière, de reconnaître l'État du Somaliland. La réunion a été demandée par la Somalie, dont le Somaliland s'est séparé, qui souhaitait tenir ce débat dès ce mois-ci, sous la présidence slovène du Conseil de sécurité, plutôt que le mois prochain lorsque la Somalie elle-même assumera la présidence tournante.

"Il ne s'agit pas ici d'une question de sécurité internationale mais bien de deux poids, deux mesures", a déclaré l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon. "Lorsque des États membres de l'ONU promeuvent la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, le sujet est accepté sans débat ni opposition", a-t-il ajouté. "Mais lorsqu'Israël exerce sa souveraineté et agit conformément au droit international, le Conseil de sécurité convoque une réunion d'urgence. C'est la preuve du parti pris et de l'hypocrisie d'une partie des membres du Conseil."

Ce débat intervient dans le contexte de la reconnaissance mutuelle et de l'établissement de relations diplomatiques complètes entre Israël et le Somaliland, conformément à la décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Cet accord prévoit la nomination d'ambassadeurs et l'ouverture d'ambassades. Par ailleurs, le Somaliland a annoncé son intention d'adhérer aux Accords d'Abraham.

À noter également que la chaîne en hébreu d'i24NEWS a diffusé lundi le premier reportage israélien depuis le Somaliland. L'envoyé spécial Yonatan Raved est devenu ainsi le premier journaliste israélien à couvrir l'actualité depuis ce territoire.