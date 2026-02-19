Le déploiement aérien américain est le plus important au Moyen-Orient depuis 2003

Les États-Unis ont rassemblé au Moyen-Orient la plus importante force aérienne depuis l’invasion de l’Irak en 2003, selon plusieurs médias se référant à un rapport du Wall Street Journal.

Cette mobilisation comprend le déploiement de dizaines d’avions de combat avancés, tels que des F-35, F-22, F-15 et F-16, ainsi que des avions de soutien, des appareils de contrôle aérien et des ravitailleurs, positionnés sur des bases dans la région. En outre, plusieurs porte-avions et navires de guerre américains ont été envoyés au large du Golfe et en Méditerranée orientale pour renforcer la posture militaire.

Cette accumulation de moyens intervient alors que le président Donald Trump pèse toujours la possibilité d’une frappe contre l’Iran, dans un contexte de tensions accrues suite à la répression meurtrière des manifestations antigouvernementales dans la République islamique et à l’impasse des négociations sur son programme nucléaire.

Les responsables américains ont souligné que ce dispositif permettrait de soutenir des opérations aériennes étendues, bien au-delà de la frappe ponctuelle menée en juin dernier avec des bombardiers B-2 contre des installations nucléaires iraniennes. Toutefois, la décision finale d’engager une action militaire n’a pas encore été prise par le président, qui continue de consulter ses conseillers tout en laissant ouverte la possibilité d’un recours à la diplomatie.