Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendra en Iran la semaine prochaine

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, devrait se rendre en Iran pour participer à une conférence sur le nucléaire du 6 au 8 mai et rencontrer des responsables iraniens, selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

"M. Grossi rencontrera des responsables iraniens à Téhéran avant de participer à la Conférence internationale sur les sciences et les technologies nucléaires qui se tiendra à Ispahan", rapporte l'agence. Le chef de l'AIEA a déclaré en février qu'il prévoyait de se rendre à Téhéran pour faire face à la "dérive" des relations entre l'Agence et la République islamique. Le même mois, M. Grossi a affirmé que si le rythme de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran avait légèrement ralenti depuis la fin de l'année dernière, l'Iran continuait d'enrichir à un taux élevé d'environ 7 kg d'uranium par mois pour atteindre une pureté de 60 %. L'enrichissement à 60 % rapproche l'uranium de la qualité militaire et n'est pas nécessaire pour une utilisation commerciale dans la production d'énergie nucléaire. L'Iran nie chercher à se doter d'armes nucléaires, mais aucun autre État n'a enrichi de l'uranium à ce niveau sans en produire. En vertu d'un accord conclu en 2015 avec les puissances mondiales et aujourd'hui caduc, l'Iran ne pouvait enrichir l'uranium qu'à 3,67 %. Après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord en 2018 et réimposé des sanctions, l'Iran est allé bien au-delà des restrictions nucléaires prévues par l'accord. L'AIEA affirme que l'accord nucléaire de 2015 a été "pratiquement désintégré".