Le dirigeant serbe de Bosnie recherché par Interpol en plein sommet à Jérusalem

Un tribunal bosnien a émis un mandat d'arrêt international via Interpol contre Milorad Dodik, dirigeant de la République serbe de Bosnie. Âgé de 66 ans, il est accusé d'"atteinte à l'ordre constitutionnel" alors même qu'il se trouve actuellement en Israël pour participer à un événement diplomatique. Dodik est l'invité d'une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme organisée par le ministre israélien Amichai Shikli, un rassemblement déjà controversé en raison de la présence de figures d'extrême droite européennes, dont Jordan Bardella du Rassemblement National français. Cette liste d'invités a poussé plusieurs personnalités, y compris le président Isaac Herzog, à annuler leur participation.

"Venez, essayez de nous arrêter !", avait lancé récemment Dodik à ses partisans, défiant ouvertement les autorités centrales bosniennes. Ces dernières semaines, il a orchestré une série de mesures pour détacher la République serbe des institutions centrales de Bosnie, possiblement en préparation d'une future unification avec la Serbie.

En février, Dodik a été condamné à un an de prison et à six ans d'inéligibilité pour avoir défié l'autorité du Haut Représentant international. En réponse, le parlement de la République serbe a adopté des lois interdisant à la police nationale et aux tribunaux centraux d'opérer sur son territoire.

Pendant son séjour en Israël, Dodik a visité le site du festival Nova dans le sud d'Israël, rencontré le ministre Zeev Elkin et le maire de Modiin, avant de participer à la conférence contestée de Shikli.