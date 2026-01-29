Le fils de Khamenei a bâti un empire immobilier à l'étranger malgré les sanctions

Mojtaba Khamenei, second fils du guide suprême iranien Ali Khamenei, aurait supervisé pendant des années un vaste empire d’investissements internationaux, comprenant des biens immobiliers de luxe et des actifs financiers en Occident, tout en échappant aux sanctions américaines. C’est ce que révèle une enquête approfondie de l’agence Bloomberg, fondée sur des documents financiers et des sources proches du dossier.

Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei, religieux influent et considéré par certains cercles du pouvoir iranien comme un successeur potentiel de son père, ne détient officiellement aucun actif à son nom. Selon des sources citées par Bloomberg et l’évaluation d’un important service de renseignement occidental, il aurait néanmoins joué un rôle central dans l’orientation de transactions majeures et dans la gestion d’un réseau complexe de sociétés écrans destiné à transférer d’importants flux financiers vers les marchés occidentaux, en dépit des sanctions américaines imposées en 2019.

L’enquête attribue à ce réseau des actifs immobiliers et financiers situés notamment au Royaume-Uni, en Suisse et aux Émirats arabes unis, pour une valeur estimée à plus de 100 millions de livres sterling, soit environ 115 millions d'euros. Certaines estimations évoquent même des montants cumulés atteignant plusieurs milliards de dollars ayant transité par ces structures au fil des années.

Parmi les acquisitions citées figurent plusieurs biens immobiliers de prestige dans des quartiers très prisés de Londres, dont une résidence achetée en 2014 pour près de 34 millions de livres. Bloomberg mentionne également une villa de luxe à Dubaï, dans un secteur surnommé le "Beverly Hills du Golfe", ainsi que des hôtels haut de gamme et des immeubles commerciaux dans des villes européennes comme Francfort ou Majorque.

Selon des documents bancaires et des témoignages recueillis par l’agence, le financement de ces opérations aurait transité par des comptes ouverts dans des établissements financiers au Royaume-Uni, en Suisse, au Liechtenstein et aux Émirats arabes unis. Les fonds proviendraient en grande partie de revenus liés aux exportations de pétrole iranien, redistribués via des montages financiers conçus pour contourner les régimes de sanctions internationales.

Les personnes citées dans l’enquête ont requis l’anonymat, invoquant des risques de représailles ou l’absence d’autorisation officielle pour s’exprimer publiquement. Bloomberg précise enfin qu’aucune réaction n’a été obtenue de la part du bureau du guide suprême ni des autorités iraniennes à la suite de ces révélations.