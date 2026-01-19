Le Forum de Davos retire son invitation au chef de la diplomatie iranienne

Le Forum économique mondial (WEF) a annoncé lundi qu’il retirait son invitation au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui ne participera finalement pas à la réunion annuelle de Davos. L’organisation justifie sa décision par les nombreuses victimes civiles enregistrées en Iran depuis la violente répression des manifestations contre le régime.

« Les pertes tragiques de vies civiles en Iran ces dernières semaines font qu’il n’est pas approprié que le gouvernement iranien soit représenté à Davos cette année », a indiqué le WEF, précisant que l’invitation d’Araghchi avait été envoyée avant le déclenchement des protestations. Le régime iranien a lui-même reconnu que des milliers de personnes avaient été tuées ou arrêtées, tandis que des ONG de défense des droits humains font état de torture, de violences sexuelles et d’exécutions extrajudiciaires.

La pression sur le WEF s’est accentuée après l’intervention de UN Watch. Son directeur exécutif, Hillel Neuer, avait averti qu’une plainte pénale serait déposée auprès des autorités suisses pour crimes contre l’humanité si Araghchi se rendait à Davos. Il a salué l’annonce de son désistement comme une conséquence directe de cette initiative.

D’autres organisations, dont United Against Nuclear Iran, ont vivement dénoncé la perspective d’une tribune offerte au représentant du régime iranien, estimant qu’accueillir Araghchi revenait à fermer les yeux sur la répression sanglante en cours. Aux États-Unis, le sénateur Lindsey Graham a comparé cette invitation à « inviter Hitler à un événement mondial après la Nuit de cristal », dénonçant une perte du « compas moral » des élites européennes.

Le Forum de Davos réunira néanmoins plus de 3 000 délégués de 130 pays, dont 64 chefs d’État et de gouvernement. Le président américain Donald Trump est attendu, et plusieurs rencontres diplomatiques de haut niveau sont prévues, confirmant que l’édition 2026 se tiendra dans un climat géopolitique particulièrement tendu.