Le G7 salue le plan Trump pour Gaza et appelle à une paix durable au Moyen-Orient

Réunis à Niagara, au Canada, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont réaffirmé leur soutien au "plan global" du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza. Dans une déclaration commune publiée à l’issue de deux jours de discussions, ils ont salué le cessez-le-feu actuellement en vigueur et la libération des otages, tout en insistant sur la nécessité de restituer les dépouilles de ceux qui ont été tués.

Les chefs de la diplomatie du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Union européenne ont également exprimé leur préoccupation quant aux restrictions persistantes sur l’acheminement de l’aide humanitaire. Ils ont exhorté toutes les parties à permettre "un accès humanitaire sans entrave et à grande échelle", sous la supervision des Nations unies, du Croissant-Rouge et d’autres organismes internationaux, conformément aux dispositions du plan Trump.

Le communiqué souligne l’importance d’une "coexistence pacifique et prospère" entre Israéliens et Palestiniens, dans le cadre d’un horizon politique visant à restaurer la stabilité régionale. Les ministres ont également insisté pour que la communauté internationale reste attentive à la situation en Judée-Samarie, où les tensions persistent.

Les chefs de la diplomatie du G7 ont par ailleurs appelé l’Iran à respecter ses engagements internationaux, notamment dans le cadre du Traité de non-prolifération nucléaire, et à coopérer pleinement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique. Ils ont exhorté Téhéran à reprendre des pourparlers directs avec Washington, soutenus par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et à cesser tout soutien militaire à des groupes armés dans la région.

En évoquant plus largement la stabilité régionale, les ministres ont rappelé leur engagement en faveur d’une paix globale au Moyen-Orient, qui garantirait à la fois la sécurité d’Israël et la reconstruction de Gaza.

Ce sommet ministériel, organisé sous la présidence canadienne du G7, a également réuni des représentants de plusieurs pays invités, dont l’Arabie saoudite, l’Inde, la Corée du Sud, le Brésil et l’Ukraine, autour de discussions consacrées à la sécurité maritime, à la résilience économique et à la coopération énergétique. Mais c’est bien la question de Gaza qui a dominé les échanges, symbole d’une diplomatie occidentale cherchant à stabiliser un Proche-Orient toujours en équilibre fragile.