Le géant hollywoodien Paramount rejette l’appel au boycott d’Israël dans l’industrie du cinéma

Articles recommandés -

Le géant hollywoodien Paramount a fermement condamné vendredi l’appel au boycott des institutions cinématographiques israéliennes, signé cette semaine par plus de 4 000 acteurs, réalisateurs et producteurs, dont plusieurs célébrités. Cette pétition accuse ces institutions d’être « impliquées dans un génocide et un apartheid contre le peuple palestinien ».

Dans un communiqué, Paramount est devenu le premier grand studio à prendre publiquement position contre cette initiative, dévoilée lundi.

« Chez Paramount, nous croyons au pouvoir du récit pour connecter et inspirer les gens, promouvoir la compréhension mutuelle et préserver les moments, idées et événements qui façonnent le monde que nous partageons. C’est notre mission créative », déclare le studio.

La société critique l’appel au boycott, estimant qu’il va à l’encontre des valeurs de dialogue et de diversité culturelle : « Nous ne sommes pas d’accord avec les efforts récents visant à boycotter les cinéastes israéliens. Réduire au silence des artistes sur la base de leur nationalité ne favorise pas une meilleure compréhension ni ne fait avancer la cause de la paix. » Paramount appelle au contraire à plus de collaboration internationale dans le monde du cinéma « L’industrie mondiale du divertissement doit encourager les artistes à raconter leurs histoires et à partager leurs idées avec le public partout dans le monde. Nous avons besoin de plus d’échanges et de communication — pas moins. »