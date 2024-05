Le gouvernement de Berlin envisage de se débarrasser de l'ancienne villa de Joseph Goebbels, le tristement célèbre ministre de la propagande sous le régime nazi. Cette propriété spacieuse, jadis luxueuse, est devenue un véritable fardeau pour la municipalité en raison de son entretien coûteux et de son passé trouble.

Située à une quarantaine de kilomètres de la capitale allemande, dans le land du Brandebourg, la villa avait été offerte à Goebbels en 1936. Il l'avait fait construire grâce au financement de l'UFA, la puissante société cinématographique qu'il contrôlait. Près de 90 ans plus tard, Berlin peine à trouver une nouvelle vocation à cette propriété de 17 hectares.

AP Photo/Gero Breloer

Stefan Evers, responsable des finances de Berlin, a déclaré lors d'une discussion à la chambre des députés que la ville était prête à donner le terrain à quiconque voudrait le récupérer, dans l'espoir de clore ce débat sans fin. Cependant, ni le land du Brandebourg, ni le gouvernement fédéral ne semblent intéressés par cette offre.

La villa Goebbels fait partie d'un complexe plus vaste, érigé après la guerre par les autorités de l'ancienne RDA. Cet ensemble de bâtiments de style stalinien abritait le centre de formation des cadres de la Jeunesse allemande libre. La villa elle-même avait été reconvertie en supermarché et en crèche pour les étudiants.

Faute de repreneur ou de subvention, Berlin envisage maintenant de démolir l'ensemble et de rénover les terrains, car les coûts annuels de sécurité et d'entretien se chiffrent en millions. Pour ce faire, il faudrait retirer aux bâtiments leur statut de monument historique. En 2016, le Fonds immobilier de Berlin avait renoncé à vendre la villa, déjà très délabrée, de peur qu'elle ne soit récupérée par des groupes néonazis et ne devienne un lieu de pèlerinage. En décembre dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait été accusé à tort d'avoir acheté la propriété.