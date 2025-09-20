Le groupe de rap Kneecap interdit d’entrée au Canada pour soutien à des organisations terroristes

Articles recommandés -

Le groupe de rap nord-irlandais Kneecap a été interdit d’entrée au Canada, accusé d’avoir « glorifié des organisations terroristes » comme le Hezbollah et le Hamas. L’annonce a été faite vendredi par Vince Gasparro, secrétaire parlementaire canadien chargé de la lutte contre la criminalité, a rapporté The Guardian.

Gasparro a affirmé que le trio avait « amplifié la violence politique » et exprimé publiquement son soutien à des groupes terroristes, jugeant ces actes comme « des incitations dangereuses à la haine et à la violence ». Il a rappelé qu’un des membres du groupe est actuellement poursuivi au Royaume-Uni pour avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d’un concert.

Le groupe, composé de Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó hAnnaidh et JJ Ó Dochartaigh, est connu pour ses positions pro-palestiniennes et ses performances provocatrices.

En avril, une vidéo avait fait surface où un membre scandait « Up Hamas, Up Hezbollah » pendant un concert. En juin, leur prestation au festival de Glastonbury avait fait l’objet d’une enquête policière, finalement classée sans suite. Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), Kneecap a dénoncé des accusations « mensongères et malveillantes », annonçant des poursuites judiciaires contre le gouvernement canadien.

Le groupe a assuré n’avoir « jamais été condamné pour aucun crime », affirmant que cette décision visait à « faire taire [leur] opposition à un génocide commis par Israël ».

Les artistes ont promis de reverser tout gain issu de leur future victoire en justice à des associations aidant les enfants blessés à Gaza.

Leur tournée canadienne prévue le mois prochain a été annulée, une première alors qu’ils s’étaient déjà produits au Canada sans incident.