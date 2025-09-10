"Le Hitler des temps modernes" : Trump pris à partie par des manifestants pro-palestiniens dans un restaurant

Articles recommandés -

Donald Trump a été confronté mardi soir à des manifestants pro-palestiniens lors d'un dîner au restaurant Joe's Seafood à Washington. L'incident, filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux avec plusieurs millions de vues en quelques heures, montre le président américain gardant son calme face aux protestataires.

Les manifestants, membres du mouvement pacifiste Code Pink, ont scandé "Trump est l'Hitler des temps modernes" et "Libérez la Palestine" tout en brandissant des drapeaux palestiniens. Le président, qui était venu présenter ce qu'il considère comme le succès de son opération sécuritaire dans la capitale, ne s'est pas adressé directement aux protestataires.

"Washington était l'une des villes les plus dangereuses du pays, maintenant elle est aussi sûre que n'importe où ailleurs", a-t-il déclaré, faisant référence au déploiement de la Garde nationale dans le district de Columbia.

Les images montrent également la présence du vice-président J.D. Vance, qui a serré la main des convives en leur souhaitant un bon repas, ainsi que celle du secrétaire à la Défense Pete Hess.

Sur leur page Instagram, les militantes de Code Pink ont revendiqué cette action : "Trump nous a regardées droit dans les yeux. Nous avons promis qu'il ne mangerait jamais en paix tant que des communautés seraient assiégées." Le mouvement, qui se définit comme une organisation de femmes opposées à la guerre, affirme lutter à la fois pour Gaza et pour la sécurité des habitants de Washington.

Suivant le protocole de sécurité, les services secrets avaient effectué des contrôles de sécurité préalables au restaurant et empêché l'accès aux personnes sans réservation avant l'arrivée du président. Cette précaution n'a toutefois pas suffi à éviter la confrontation avec les militantes, qui avaient apparemment réussi à s'introduire dans l'établissement.