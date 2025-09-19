Le Japon annonce à Israël qu'il ne reconnaîtra pas un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU

Articles recommandés -

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, s’est entretenu ce vendredi avec son homologue japonais, Takeshi Iwaya, qui lui a confirmé que le Japon ne soutiendrait pas la reconnaissance d’un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Cette discussion fait suite à un précédent échange, il y a deux semaines.

Si le Japon soutient officiellement la solution à deux États, il adopte une posture généralement prudente tant que les conditions (dialogue, négociations, timing) ne sont pas considérées comme réunies.

Cette attitude mesurée n'empêche toutefois pas le Japon hausser le ton vis-à-vis d'Israël. En 2024, a imposé des mesures de gel d’avoirs contre quatre ressortissants israéliens résidant en Judée-Samarie, identifiés comme étant impliqués dans des actes de violence envers des Palestiniens.