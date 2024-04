Le journal britannique The Guardian révèle l'identité du commandant de l'unité 8200

Le journal britannique The Guardian a rapporté vendredi que le plus haut responsable de l'espionnage israélien, Yossi Sariel, a laissé une trace en ligne liée à un livre qu'il a écrit et mis en vente sur Amazon, ce qui a permis au quotidien de révéler son identité jusqu'ici très confidentielle.

The Guardian a rapporté que le compte vendeur Amazon du chef de l'unité 8200 était lié à un compte Gmail qui utilisait son vrai nom, avec son identifiant Google lié aux profils de cartes et de calendriers de son compte. Des sources ayant parlé au journal ont confirmé que c'était bien Sariel qui se cachait derrière ces comptes.

Le livre qui a révélé Sariel est The Human Machine Team, publié en 2021 sous un nom de plume correspondant à ses initiales. Dans ce livre, Sariel expose une vision radicale de la manière dont l'intelligence artificielle peut être utilisée par les armées.

L'unité 8200 est la plus célèbre des unités israéliennes de surveillance, ainsi que l’un des services de renseignement les plus avancés au monde, à égalité, avec son homologue américaine, la NSA, selon les experts.