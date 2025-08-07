Le Kremlin confirme que Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront la semaine prochaine

Articles recommandés -

La Russie et les États-Unis ont convenu jeudi d'organiser une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, comme l'a confirmé le Kremlin. Cette réunion aura lieu dans les prochains jours, les deux parties travaillant désormais sur les détails pratiques. Ni le lieu ni la date exacte n'ont encore été arrêtés.

L'émissaire américain Steve Witkoff, qui a poussé pour cette rencontre, avait initialement tenté d'organiser une réunion tripartite incluant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou n'a cependant pas encore répondu à cette proposition.

Trump a révélé mercredi ses plans lors d'un entretien avec des dirigeants européens. Selon les informations rapportées par le New York Times, les dirigeants européens présents à la Maison Blanche ont approuvé ce projet de rencontre limitée aux trois dirigeants principaux, sans participation européenne élargie.

Zelensky, qui participait à l'échange avec Trump, a déclaré par la suite que sa position et celle des autres dirigeants était que "la guerre doit se terminer", mais avec "une fin juste".

Sur Truth Social, son réseau social, Trump a confirmé que la rencontre entre Witkoff et Poutine en Russie avait duré plusieurs heures. "J'ai ensuite briefé plusieurs de nos alliés européens", a écrit le président américain. "Tous s'accordent sur le fait que cette guerre doit cesser, et nous travaillerons dans ce sens dans les jours et semaines à venir. Merci pour votre attention sur cette question !"

Cette initiative marque une nouvelle étape dans les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit ukrainien, Trump ayant promis durant sa campagne de mettre fin rapidement à cette guerre.