Le Kremlin dément toute disgrâce du ministre Sergueï Lavrov

Son absence prolongée de la scène publique, survenue après l’échec des négociations avec Washington au sujet du sommet Poutine-Trump, avait alimenté les spéculations sur sa mise à l’écart.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, donne une conférence de presse après avoir rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères pour des entretiens à Antalya, le 10 mars 2022.Ozan Kose/AFP

Le Kremlin a tenu à couper court aux rumeurs entourant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirmant lundi que « tout va bien » et qu’il « continue de travailler activement ». Ces déclarations interviennent après plusieurs jours de spéculations sur une possible disgrâce du chef de la diplomatie, dont la dernière apparition publique remonte à la fin octobre.

Plusieurs médias étrangers ont avancé que Lavrov serait marginalisé à la suite de son échec à s’entendre avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, sur la tenue d’un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest, reporté sine die. Depuis, seules des interventions écrites ou enregistrées du ministre ont été publiées sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ces spéculations d’« absolument fausses », ajoutant que Lavrov poursuivait pleinement ses fonctions et réapparaîtrait « lors de prochains événements publics ».

Ce démenti intervient dans un contexte diplomatique tendu : la suspension du sommet russo-américain, décidée par Donald Trump après de nouvelles sanctions contre les hydrocarbures russes, a fragilisé l’image de Moscou. L’absence prolongée de Lavrov, figure clé du pouvoir russe depuis deux décennies, nourrit dès lors les interrogations sur son influence réelle au sein du Kremlin.

