Le Maroc envoie de l’aide à Gaza via Israël

Le Maroc a annoncé, mardi, avoir envoyé 40 tonnes d’aide humanitaire dans la bande de Gaza par voie terrestre depuis l’aéroport de Tel-Aviv, a rapporté Le Monde.

L’aide alimentaire est arrivée à l’aéroport Ben-Gourion et a ensuite été transférée au point de passage de Kerem Shalom, où elle a été prise en charge par le Croissant-Rouge palestinien, a indiqué une source diplomatique marocaine à l’AFP. "Le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire", a affirmé le ministère des affaires étrangères marocain dans un communiqué. "Le Maroc a toujours dit que sa relation avec Israël était destinée à servir la paix dans la région et les intérêts des Palestiniens", a-t-elle déclaré à l’AFP, sous couvert d’anonymat. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël a été enclenchée en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, sous l'égide de Washington.