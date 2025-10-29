Le ministre belge de la Défense menace Moscou

Le ton est monté à Bruxelles. Le ministre belge de la Défense, Théo Francken, a lancé une mise en garde cinglante à la Russie, après la détection de drones non identifiés au-dessus de bases militaires belges.

« Si Vladimir Poutine tire un missile sur Bruxelles, nous effacerons Moscou de la carte », a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien De Morgen, soulignant la solidarité totale de la Belgique au sein de l’OTAN.

Francken a également annoncé l’ouverture d’une enquête policière et militaire après deux observations de drones au-dessus d’un site stratégique à Marche-en-Famenne, dans le sud-est du pays. Les autorités examinent un possible lien avec des activités russes.

Le ministre a tenu à minimiser les doutes européens sur l’engagement américain dans la défense collective sous la présidence Trump : « L’Amérique restera fidèle à ses alliés. Poutine ne prendra jamais ce risque », a-t-il insisté.

Francken a néanmoins mis en garde contre tout sentiment de supériorité militaire occidentale : « Les Russes ont quadruplé leur production d’armement. Leur économie de guerre tourne à plein régime. L’Europe, elle, n’a même pas de commandement central. »

Ce discours martial intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’OTAN et la Russie, alors que Moscou a récemment procédé à un nouvel essai de missile balistique.