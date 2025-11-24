Le ministre iranien des Affaires étrangères attendu mercredi à Paris

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, sera reçu mercredi à Paris par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour un entretien à fort enjeu diplomatique. Selon le Quai d’Orsay, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des échanges engagés depuis plusieurs mois avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien, les tensions régionales et plusieurs dossiers bilatéraux jugés prioritaires par Paris.

Au cœur des discussions figurera notamment la question du nucléaire. La France souhaite exhorter l’Iran à reprendre une coopération pleine et entière avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), alors que les inspections et les mécanismes de vérification restent fortement limités depuis plusieurs années. Le ministère français rappelle que le respect des engagements internationaux de l’Iran constitue une condition indispensable à toute désescalade.

La situation des deux ressortissants français toujours réfugiés dans l’enceinte de l’ambassade de France en Iran sera également abordée. Paris réclame une issue rapide à cette crise, tandis que les tensions autour des détenus binationaux et de la liberté de mouvement demeurent un point central des relations entre les deux pays.