Le ministre qatari de la Culture reçoit les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres

Dans un geste symbolique renforçant les liens culturels entre la France et le Qatar, Rachida Dati, ministre française de la Culture, a remis les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres au Cheikh Abdulrahman bin Hamad Al Thani, ministre qatari de la Culture.

https://x.com/i/web/status/1914193085099348427 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lors de la cérémonie, Mme Dati a exprimé son admiration pour la vision culturelle portée par son homologue qatari : "J'ai été impressionnée par votre connaissance de la culture, votre passion pour la culture et aussi votre vision et la grandeur de la culture que vous voulez porter comme ministre pour le Qatar", a-t-elle déclaré.

La ministre française a souligné les ambitions communes des deux pays en matière de politique culturelle, notamment "valoriser la création artistique locale" et "défendre le patrimoine" national. Elle a également évoqué l'importance des différentes expressions artistiques, citant la poésie, chère à la tradition qatarie, ainsi que la peinture et "bien d'autres types d'arts culturels".

Cette distinction, l'une des plus prestigieuses décernées par le ministère français de la Culture, reconnaît la contribution significative du ministre qatari au développement et au rayonnement des arts et de la culture. Mme Dati a particulièrement mis en avant l'organisation du "grand festival du livre et de l'édition" comme illustration de cet engagement. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle de plus en plus étroite entre Paris et Doha, marquée par de nombreux échanges et projets communs ces dernières années. Elle témoigne de la volonté des deux nations de renforcer leur dialogue par le biais de la culture, vecteur universel de compréhension mutuelle.

L'Ordre des Arts et des Lettres, créé en 1957, récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Le grade de commandeur, reçu par Cheikh Abdulrahman bin Hamad Al Thani, est le plus élevé de cette distinction.