Dans un entretien accordé au journal russe "Étoile Rouge", le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a violemment attaqué le président ukrainien. Selon Lavrov, "Vladimir Zelensky a fait un virage à 180 degrés, passant d'un homme arrivé au pouvoir avec des slogans de paix, des slogans comme 'laissons la langue russe tranquille, c'est notre langue commune, notre culture commune', à un nazi pur en l'espace de six mois."

Jorge Guerrero / AFP

Le chef de la diplomatie russe a ajouté que, comme l'a justement dit le président Vladimir Poutine, Zelensky est devenu "un traître au peuple juif". En mai 2022, le chef de la diplomatie russe avait déjà provoqué un tollé international en affirmant qu'Adolf Hitler avait "du sang juif" et que "les plus grands antisémites sont justement les Juifs", tentant ainsi de justifier l'accusation de "nazisme" portée contre Zelensky malgré ses origines juives. Ces propos avaient alors suscité l'indignation d'Israël et de nombreuses communautés juives à travers le monde. Le Premier ministre israélien de l'époque, Naftali Bennett, avait exigé des excuses, qualifiant ces déclarations de "mensonges" qui "visent à accuser les Juifs eux-mêmes d'avoir commis les crimes les plus terribles de l'histoire". Dans sa nouvelle sortie, Lavrov reprend l'argumentaire du Kremlin selon lequel Zelensky aurait trahi ses promesses initiales concernant la langue et la culture russes en Ukraine pour adopter une position radicalement anti-russe. Il cite également Vladimir Poutine qui avait précédemment accusé le président ukrainien de trahir ses origines. Cette instrumentalisation de l'identité juive de Zelensky s'inscrit dans la stratégie de communication russe visant à légitimer "l'opération militaire spéciale" en Ukraine, présentée comme une mission de "dénazification", malgré l'absence de fondement historique ou factuel à ces accusations.