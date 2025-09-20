"Le monde ne doit pas se laisser intimider par Israël", affirme le chef de l'ONU

Articles recommandés -

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que le monde ne devait pas se laisser « intimider » par Israël, alors que plusieurs pays, dont la France, s’apprêtent à reconnaître l’État palestinien lors du sommet de l’ONU lundi.

Dans un entretien avec l’AFP, Guterres a dénoncé une « progression constante » de la politique israélienne visant à « détruire Gaza » et à annexer « insidieusement » la Judée-Samarie. Il a appelé à isoler diplomatiquement Israël afin de « créer un rapport de force » capable de stopper cette dynamique.

Le chef de l’ONU a réaffirmé que la solution à deux États restait la seule voie possible. « L’alternative, ce serait une situation où des millions de Palestiniens seraient expulsés ou soumis à l’occupation et à la discrimination. C’est inacceptable au XXIe siècle », a-t-il martelé. Tout en refusant de qualifier officiellement la situation de « génocide », faute de décision judiciaire, Guterres a décrit une réalité « moralement, politiquement et légalement intolérable » à Gaza, évoquant une "famine" et une "crise humanitaire sans précédent".

Le sommet de l’ONU abordera aussi la question du climat, alors que de nombreux pays n’ont pas encore présenté leurs plans d’action alignés sur l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C. Pour Guterres, ces plans sont urgents : « Cet objectif est sur le point de s’effondrer. » En pleine crise diplomatique, l’ONU fêtera son 80e anniversaire, que son secrétaire général voit comme une opportunité de réaffirmer le rôle central des institutions multilatérales dans un monde « de plus en plus chaotique ».