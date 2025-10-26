Le Mossad met au jour le réseau iranien derrière des attentats déjoués en Europe et en Australie

Le Mossad a dévoilé ce dimanche les mécanismes derrière plusieurs tentatives d’attentats terroristes menées par l’Iran en Australie, en Grèce et en Allemagne entre 2024 et 2025, ainsi que l’arrestation de cellules terroristes liées à ces opérations.

Selon le renseignement israélien, le régime iranien a intensifié ses efforts pour cibler des Israéliens et des communautés juives à travers le monde, en réponse aux événements du 7 octobre. Grâce à une coopération étroite entre le Mossad et des agences de sécurité internationales, de nombreux complots terroristes ont été déjoués, sauvant de nombreuses vies et permettant d’engager des poursuites contre les responsables.

Parmi les révélations majeures figure l’identification de Sardar Amar, commandant au sein des Gardiens de la Révolution et responsable de la 11e Brigade sous le commandement d’Esmail Qaani, chef de la Force Qods. Selon le Mossad, Amar a dirigé un mécanisme opérationnel visant spécifiquement les cibles israéliennes et juives, responsable d'attaques déjouées en Grèce, en Australie et en Allemagne. La multiplication des échecs de ce réseau a conduit à l’arrestation de ses membres et à son exposition publique.

En réaction à ces activités terroristes et à l’arrestation de cellules iraniennes sur leur sol, les autorités australiennes et allemandes ont pris des mesures diplomatiques fortes. L’ambassadeur iranien en Australie a été déclaré persona non grata et expulsé, tandis que l’Allemagne a réclamé des sanctions similaires contre son représentant diplomatique. Ces décisions visent à envoyer un signal clair de tolérance zéro envers le terrorisme sur le sol national.

Le Mossad souligne que le régime iranien a longtemps utilisé le terrorisme comme un instrument pour frapper Israël et les civils innocents à l’étranger, tout en évitant les coûts militaires, politiques ou économiques. La mise au jour du réseau de Sardar Amar illustre l’échec de ces opérations et restreint la capacité de l’Iran à agir dans la clandestinité.

Selon le Mossad, la campagne internationale contre le terrorisme iranien resserre l'étau autour du régime, lui enlève son immunité et lui impose un lourd prix sur la scène diplomatique. L’agence israélienne affirme qu’elle continuera, avec ses partenaires internationaux, à déjouer les menaces terroristes provenant de l’Iran et de ses proxys, afin de protéger les citoyens israéliens et les communautés juives dans le monde.