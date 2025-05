Le navire d'aide pour Gaza attaqué par des drones immobilisé en mer

Immobilisé en pleine mer à 17 kilomètres des côtes maltaises, le navire humanitaire Al Awda ("La Conscience") se trouve dans une situation critique après avoir été ciblé par des drones ce week-end. L'embarcation, faisant partie de la "Flottille de la Liberté", a subi des dommages importants au niveau de ses générateurs, la laissant sans propulsion en eaux internationales. "Le navire risque de couler en raison d'une infiltration d'eau et la communauté internationale empêche tout accès ou assistance", explique Andrei, un militant pro-palestinien qui devait rejoindre l'équipage.

L'attaque s'est produite alors que 40 militants, dont l'activiste climatique Greta Thunberg, attendaient à Malte pour embarquer sur ce navire parti de Tunisie et destiné à acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. "C'est effrayant de constater que des navires chargés d'armes naviguent librement, mais que 30 personnes transportant de l'aide humanitaire sont bombardées en pleine mer", témoigne Laura, une étudiante belge parmi les militants bloqués.

Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé, des vidéos diffusées par les organisateurs montrent le bateau enveloppé de flammes et de fumée, avec des explosions clairement audibles. Les militants ne doutent pas de l'origine de l'attaque, survenue à plus de 2 000 kilomètres des côtes israéliennes, et pointent du doigt Israël. Ils dénoncent également le comportement des autorités de Palaos qui ont soudainement demandé le retrait de leur pavillon, ainsi que le refus de Malte d'autoriser le navire à accoster.

Le gouvernement maltais a indiqué qu'il évaluerait la situation et formerait un comité pour enquêter sur l'origine de l'attaque de drones, mais pour l'instant, le navire reste bloqué indéfiniment en eaux internationales.