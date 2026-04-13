Le nombre de Juifs assassinés en Occident est le plus élevé depuis trois décennies

L’année 2025 a été marquée par une hausse alarmante des violences antisémites à travers le monde, selon le rapport annuel publié par l’Université de Tel Aviv. Les données révèlent un niveau inédit de violences graves, avec 20 personnes juives tuées lors de quatre attaques distinctes, soit le bilan le plus élevé enregistré depuis plus de trois décennies.

Le rapport met en évidence une recrudescence significative des agressions physiques, en particulier dans les pays occidentaux. L’Australie figure parmi les cas les plus préoccupants, avec une attaque meurtrière survenue pendant Hanoucca à Sydney, ayant fait 15 victimes. Au Canada, le nombre d’incidents a fortement augmenté ces dernières années, avec une multiplication des cas qui témoigne d’une dégradation rapide du climat sécuritaire pour la communauté juive.

Les chiffres canadiens illustrent l’ampleur du phénomène : bien que les Juifs représentent environ 1 % de la population, ils sont la cible de 72 % des crimes haineux, selon l’ancien ministre de la Justice Irwin Cotler. Un déséquilibre qui souligne un risque nettement supérieur à celui des autres minorités.

Autre constat marquant : dans certaines régions, la hausse de l’antisémitisme semble désormais indépendante des événements liés au conflit israélo-palestinien. Au Royaume-Uni et à New York, les incidents ont continué d’augmenter même après la fin de la guerre à Gaza, suggérant une tendance structurelle durable. En Europe, la situation apparaît contrastée : si la France et l’Allemagne enregistrent une baisse globale des incidents, les violences physiques y restent élevées, tandis que la Belgique et l’Italie connaissent une progression inquiétante sur tous les fronts.

Les auteurs du rapport pointent également des lacunes dans la lutte contre ce phénomène. Pour Uriah Shavit, l’inaction face aux infractions mineures favorise une escalade vers des actes plus graves. Le document critique en outre l’action du gouvernement israélien, estimant que certaines prises de position politiques ont contribué à diluer la notion d’antisémitisme, nuisant à l’efficacité des politiques publiques. Parmi ses recommandations figure notamment un recentrage des moyens, avec le transfert des responsabilités vers les représentations diplomatiques sur le terrain.