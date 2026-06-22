Le nouveau président colombien veut relancer les liens avec Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a félicité dimanche Abelardo de la Espriella, candidat ouvertement favorable à Israël, pour sa victoire serrée à l'élection présidentielle colombienne.

Avocat de profession, surnommé « El Tigre », Abelardo de la Espriella s'est imposé sur un programme axé sur la sécurité, la lutte contre le narcotrafic et le renforcement des relations avec les alliés occidentaux. Durant sa campagne, il s'était engagé à rétablir des liens étroits avec Israël, fortement dégradés sous la présidence de son prédécesseur de gauche, qui avait rompu les relations diplomatiques avec l'État hébreu en pleine guerre à Gaza.

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Dans un message publié sur X, Gideon Sa'ar a salué l'élection du nouveau chef de l'État colombien et annoncé l'avoir invité en Israël.

« Le Tigre a gagné, la Colombie a gagné ! Félicitations à mon ami Abelardo "El Tigre" de la Espriella pour son impressionnante victoire à l'élection présidentielle colombienne. Nous espérons travailler avec le président élu afin de relancer les relations entre Israël et la Colombie et de les porter à un niveau jamais atteint », a écrit le ministre israélien.

L'arrivée au pouvoir d'Abelardo de la Espriella pourrait marquer un tournant majeur dans la politique étrangère colombienne. Bogotá était historiquement l'un des partenaires les plus proches d'Israël en Amérique latine, notamment dans les domaines de la défense, du renseignement et de l'innovation technologique.

Le président élu devrait prendre ses fonctions dans les prochaines semaines, avec la perspective d'une normalisation rapide des relations entre les deux pays.