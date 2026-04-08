Le Pakistan appelle à la retenue face aux violations du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a appelé à la retenue et au respect strict du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, après des signalements de violations sur le terrain. Dans un message publié sur X, il a exprimé ses préoccupations face à des incidents survenus « en quelques endroits dans la zone de conflit », estimant qu’ils risquaient de compromettre la dynamique de désescalade.

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« Des violations du cessez-le-feu ont été signalées (…) ce qui sape l’esprit du processus de paix », a-t-il déclaré, soulignant la fragilité de la trêve conclue pour une durée de deux semaines. Ce cessez-le-feu, obtenu avec la médiation du Pakistan, doit permettre l’ouverture de négociations entre Washington et Téhéran en vue d’un règlement plus durable.

Shehbaz Sharif a lancé un appel « insistant et sincère » à l’ensemble des parties impliquées pour qu’elles respectent leurs engagements. « J’en appelle (…) à toutes les parties pour qu’elles fassent preuve de retenue et respectent le cessez-le-feu pendant deux semaines, comme convenu », a-t-il affirmé, plaidant pour que la diplomatie puisse pleinement jouer son rôle.

Le dirigeant pakistanais insiste sur la nécessité de préserver cette fenêtre diplomatique, alors que les tensions restent vives dans plusieurs zones de la région, notamment au Liban et dans le Golfe. Pour Islamabad, toute escalade risquerait de compromettre les efforts engagés pour stabiliser la situation.

Ce nouvel appel intervient dans un contexte de trêve encore incertaine, où les violations signalées mettent à l’épreuve la crédibilité du cessez-le-feu et la capacité des acteurs à s’engager dans un processus politique durable.