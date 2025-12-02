Le pape Léon XIV fustige les "peurs" anti-musulmanes en Europe et aux États-Unis

Au retour de son voyage en Turquie et au Liban, le pape Léon XIV a vivement critiqué la montée des sentiments anti-musulmans en Europe et aux États-Unis, pointant du doigt “ceux qui attisent les peurs autour de l’immigration”. S’exprimant à bord de l’avion qui le ramenait à Rome, le souverain pontife de 70 ans, élu en mai à la tête des 1,4 milliard de catholiques, a fait de la coexistence islamo-chrétienne au Liban un modèle à suivre pour l’Occident.

Selon lui, l’hostilité envers les musulmans est “souvent générée par des personnes opposées à l’immigration, cherchant à tenir à distance ceux qui viennent d’un autre pays, d’une autre religion ou d’une autre origine”. Le pape a expliqué que son déplacement au Liban visait à démontrer “qu’un dialogue authentique et une amitié durable entre musulmans et chrétiens sont possibles”, citant des témoignages de solidarité intercommunautaire recueillis sur place comme “des leçons de confiance et de courage”.

Le Liban, marqué par une guerre civile meurtrière entre factions chrétiennes et musulmanes, demeure fragile sur le plan institutionnel. Mais cette diversité confessionnelle, aux yeux du pape, doit être perçue comme une richesse et un exemple de résilience.

Né aux États-Unis et ancien missionnaire au Pérou pendant deux décennies, Léon XIV critique régulièrement la poussée nationaliste en Europe et en Amérique du Nord. Il a déjà dénoncé le traitement “inhumain” réservé aux migrants sous l’administration Trump et appelle les fidèles à rejeter toute forme d’“esprit d’exclusion”, qu’il tient pour responsable d’une montée mondiale des replis identitaires.

Pour Léon XIV, “l’Église doit ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les murs entre classes et races”.