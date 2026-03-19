Le Pentagone réclame plus de 200 milliards de dollars pour financer la guerre contre l’Iran

Le Pentagone a demandé à la Maison Blanche de soumettre au Congrès une enveloppe de plus de 200 milliards de dollars pour financer la guerre contre l’Iran, selon des informations rapportées jeudi par le Wall Street Journal, citant des responsables de l’administration Trump. Cette demande, d’un montant exceptionnel, dépasse largement les coûts engagés jusqu’à présent et vise notamment à accélérer la production d’armements critiques utilisés intensivement par les forces américaines et israéliennes au cours des dernières semaines.

Depuis le début de l’offensive conjointe lancée fin du mois dernier, les dépenses militaires américaines ont rapidement grimpé, atteignant plus de 11 milliards de dollars dès la première semaine, selon plusieurs sources. Face à l’ampleur des besoins, l’administration travaille déjà sur de nouvelles demandes budgétaires afin de garantir la capacité opérationnelle de l’armée tout en soutenant l’effort de guerre en cours.

Toutefois, l’issue de cette requête reste incertaine. Certains responsables de la Maison Blanche doutent de sa viabilité politique, anticipant une opposition significative au Congrès, notamment de la part d’élus critiques de l’engagement américain dans ce conflit. Le Pentagone aurait d’ailleurs présenté plusieurs options de financement au cours des dernières semaines, signe des hésitations entourant le montant final qui sera soumis aux parlementaires.

En interne, les efforts sont pilotés notamment par le vice-secrétaire à la Défense Stephen Feinberg, chargé de renforcer les capacités de production de l’industrie de défense américaine. Celle-ci est appelée à combler rapidement les pénuries de munitions de précision, largement entamées par les opérations récentes. Mais les experts soulignent que cette montée en puissance se heurte à des contraintes structurelles, liées aux capacités industrielles, à la main-d’œuvre disponible et à l’approvisionnement en matériaux, ce qui pourrait limiter la rapidité de la réponse américaine face à l’ampleur du conflit.