Le Père Patrick Desbois salue l'héritage du Pape François dans la lutte contre l'antisémitisme

Suite à l'annonce du décès du Pape François à l'âge de 88 ans, le Père Patrick Desbois, prêtre catholique français et président de l'association Yahad-In Unum, s'est exprimé sur i24NEWS pour évoquer l'héritage du Souverain Pontife, notamment dans les relations judéo-chrétiennes.

"Une révolution solidement établie"

Interrogé sur le bilan du pontificat de François dans les relations entre chrétiens et juifs, le Père Desbois a souligné un fait remarquable passé presque inaperçu : "Dans son dernier discours, donc hier, avant qu'il meure, il a dit que l'antisémitisme se répandait partout." Une prise de position qui, selon l'expert des relations interreligieuses, témoigne d'une évolution profonde au sein de l'Église catholique. "Il y a 20 ans, il y a 30 ans, aucun pape avant de mourir n'allait parader contre l'antisémitisme", a insisté le prêtre français, pour qui "la révolution des relations judéo-chrétiennes est désormais établie très solidement" malgré les défis actuels.

Un pape "des périphéries"

Le Père Desbois a également rappelé que l'origine argentine du Pape François avait nécessairement influencé sa vision géopolitique : "C'est un pape qui prenait les choses par la périphérie. Il est allé dans des pays où aucun pape n'était allé, en Mongolie, au Bangladesh... et il a choisi des cardinaux aussi dans tous ces pays."

Cette perspective différente explique en partie son approche du conflit israélo-palestinien. "Il a été invité par Shimon Peres dès le début [...] le voyage s'est bien passé, mais il est vrai qu'il a prié devant le Kotel [Mur des Lamentations], mais aussi devant le mur de séparation", a souligné le Père Desbois, reconnaissant que "la tonalité était autre" par rapport à ses prédécesseurs.

Des relations personnelles au cœur de son action

Loin des analyses purement politiques ou théologiques, le Père Patrick Desbois a tenu à rappeler la dimension profondément humaine qui caractérisait l'approche du Pape François : "Je l'ai vu avant qu'il ne soit pape, il prenait le métro, pas de taxi, il allait dans les quartiers populaires sans garde." Cette proximité se traduisait également par des amitiés personnelles qui dépassaient les clivages religieux : "Il était devenu l'ami du curé de Gaza", a relaté le Père Desbois, avant d'ajouter : "Je connais le rabbin Skorka qui est ici en Amérique, et qui était son meilleur ami en Argentine."

Un héritage dans la continuité

Si le Père Desbois a distingué le pontificat de François par son caractère unique, il l'a également inscrit dans une évolution plus large de l'Église catholique. Évoquant l'élection de Jean-Paul II, il a rappelé : "Quand le Pape Jean-Paul II a été élu, quelqu'un m'a dit qu'il allait être totalement antisémite, c'est un Polonais. Et en fait, c'est lui qui a développé toutes les relations." Pour le président de Yahad-In Unum, association dédiée à la recherche des fosses communes des victimes juives de la Shoah par balles en Europe de l'Est, cette évolution témoigne d'une "mutation de l'Église, dont le cœur n'est plus en Europe." Fidèle à sa sensibilité pastorale, le Père Desbois a néanmoins commencé son intervention en rappelant que l'heure n'était pas encore au bilan : "Quand quelqu'un décède, et quand c'est le pape, on est d'abord tous touchés, quelle que soit notre sensibilité, par une grande tristesse [...] Donc je dirais que les gens sont d'abord aujourd'hui dans la tristesse et la prière, et pas dans l'évaluation."