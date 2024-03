Le plan français pour une trêve entre le Hezbollah et Israël pourrait être un pas vers la stabilité, selon le Liban

Le Liban considère une proposition française visant à mettre fin aux hostilités avec Israël et à régler un différend frontalier comme une « étape significative » possible vers la paix, selon une lettre du ministère libanais des affaires étrangères datée de ce vendredi et consultée par l'agence Reuters.

Le groupe terroriste libanais Hezbollah échange des tirs avec Israël à travers la frontière sud du Liban depuis octobre en parallèle de la guerre de Gaza. Les efforts diplomatiques ont cherché à arrêter les hostilités pour empêcher un conflit plus large d’éclater. Le plan français a été soumis au Liban le mois dernier et décrit trois phases dans lesquelles les opérations militaires cesseraient, les groupes armés libanais retireraient les forces de combat et les troupes régulières libanaises seraient déployées dans le sud. Pour qu'il soit un succès, tout accord devrait être approuvé par le Hezbollah, soutenu par l’Iran, qui exerce une influence significative sur l’État libanais. Le Hezbollah affirme qu’il ne cessera pas de s’opposer à Israël jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas soit conclu à Gaza.

Ayal Margolin/Flash90

Dans sa lettre adressée à l’ambassade de France, le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré que Beyrouth « estime que l’initiative française pourrait être un pas important » vers la paix et la sécurité au Liban et dans la région. Il n’a pas abordé les étapes précises décrites dans la proposition de la France, mais a affirmé que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a mis fin à la dernière grande guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006, était la « pierre angulaire de la réalisation d’une stabilité durable ». Cette résolution demande que des acteurs armés non étatiques quittent le Sud-Liban et que des troupes de l’armée libanaise y soient déployées. La lettre de ce vendredi indique que « le Liban ne cherche pas la guerre », mais qu’il souhaite mettre un terme aux "violations de la souveraineté territoriale du pays par terre, air et mer." Une fois que les violations auront cessé, le Liban s’engagera à reprendre les réunions tripartites avec les Casques bleus des Nations Unies et Israël « pour discuter de tous les différends et parvenir à un accord sur une mise en œuvre complète et globale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies ». L’envoyé américain Amos Hochstein est également en pourparlers avec le Liban pour trouver une solution diplomatique aux combats à la frontière.