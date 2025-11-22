Le plan Trump sur les avoirs russes sidère l’Europe : "Une proposition scandaleuse et irréaliste"

L’Europe est en état de choc diplomatique. Alors que l’Union européenne tente laborieusement de finaliser un mécanisme permettant d’utiliser quelque 140 milliards d’euros d’avoirs russes gelés pour soutenir Kiev, le nouveau plan de paix américain porté par l’envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff, vient bouleverser l’équation, a rapporté Politico.

Selon un document de 28 points révélé cette semaine, Washington souhaite utiliser ces mêmes actifs pour financer des efforts de reconstruction placés sous direction américaine, dont 50 % des bénéfices reviendraient aux États-Unis. Une perspective qui fait bondir diplomates et responsables européens.

« Les Européens s’épuisent à trouver une solution viable, et Trump veut en tirer profit », fustige un ancien haut fonctionnaire français. Un diplomate européen est encore plus direct : « Witkoff a besoin d’un psychiatre ». Tous redoutent que cette idée ne fasse capoter l’accord européen, déjà miné par les réticences belges, puisque la majorité des fonds sont immobilisés chez Euroclear à Bruxelles.

Pour l’UE, l’enjeu est vital : l’Ukraine risque d’être à court de financement dès le début de l’année prochaine. Or, le plan européen prévoit un prêt remboursable uniquement si Moscou verse de futures réparations, limitant le risque pour les contribuables.

Mais le plan Trump, qui envisage également la création d’un instrument d’investissement américano-russe et de lever le gel des fonds européens, ravive la crainte d’un accord déséquilibré au bénéfice de Vladimir Poutine.

Volodymyr Zelensky, qui décrit la situation comme « l’un des moments les plus difficiles de notre histoire », a immédiatement consulté les dirigeants allemand, français et britannique. Les Européens ont assuré qu’aucune décision touchant à l’Europe ou à l’OTAN ne serait prise sans leur aval.