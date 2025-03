Le Premier ministre britannique appelle à faire pression sur Poutine : "Il devra venir à la table des négociations"

Keir Starmer a organisé un sommet virtuel réunissant des dirigeants mondiaux dans le but de "convaincre les États-Unis de garantir la sécurité de l'Ukraine". Lors de la discussion, il a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu : "Nous devons être prêts à défendre tout accord par nous-mêmes".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a accueilli aujourd'hui (samedi) un sommet virtuel avec des dirigeants mondiaux concernant la guerre en Ukraine. Selon la presse britannique, l'objectif du sommet est que l'Europe "persuade les États-Unis de garantir la sécurité future de l'Ukraine". Pendant la réunion, Starmer a déclaré que Poutine devra "tôt ou tard venir à la table des négociations", exhortant les dirigeants à maintenir la pression sur la Russie pour un cessez-le-feu sans conditions.

Lors de la visioconférence, Starmer a affirmé que "Poutine tente de retarder la paix. S'il est sérieux concernant la paix, il doit cesser les attaques contre l'Ukraine et accepter un cessez-le-feu". Il a ajouté : "Nous devons être prêts à défendre tout accord par nous-mêmes". Une source gouvernementale a déclaré à Sky News que Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney ont participé à la discussion. Environ 25 dirigeants, dont des partenaires européens, la Commission européenne, l'OTAN, l'Ukraine, le Canada et d'autres, ont pris part au sommet. La Russie a réagi plus tôt cette semaine à la proposition de cessez-le-feu des États-Unis. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que "la Russie examine attentivement les déclarations faites suite aux négociations entre les États-Unis et l'Ukraine". Cependant, des sources russes ont rapporté à l'agence de presse Reuters qu'il serait difficile pour le président Vladimir Poutine d'accepter cette proposition sous sa forme actuelle. L'Ukraine a accepté un cessez-le-feu d'un mois dans sa guerre contre la Russie, à l'issue de négociations qui se sont tenues à Djeddah, en Arabie saoudite, en présence de représentants américains. "Nous avons fait des pas importants vers le retour d'une paix durable en Ukraine", ont déclaré dans un communiqué conjoint les représentants de l'Ukraine et des États-Unis. De plus, en raison de ces développements, les États-Unis ont annoncé qu'ils lèveraient immédiatement la suspension du partage de renseignements et rétabliraient l'aide sécuritaire à l'Ukraine.