Le président colombien appelle les nations à rompre leurs relations avec Israël s'il ne respecte pas la résolution de l'ONU

Le président colombien Gustavo Petro a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Israël et a appelé la communauté internationale à en faire de même, si l'Etat hébreu ne se conformait pas à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votée lundi qui exige un "cessez-le-feu immédiat".

"Nous romprons nos relations avec Israël s'il ne respecte pas la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU", a écrit M. Petro dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter). "Enfin, une résolution de cessez-le-feu à Gaza est adoptée à l'unanimité par le Conseil des Nations unies", a déclaré M. Petro sur son compte X après le vote de l'ONU. "J'invite les nations du monde à rompre leurs relations diplomatiques si Israël rompt le cessez-le-feu", a-t-il poursuivi.

Lundi, le Conseil de sécurité a approuvé une proposition de résolution qui inclut une "exigence" d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois de Ramadan et la "libération immédiate et inconditionnelle" des otages. La décision n’est pas contraignante et n’inclut pas la possibilité d’imposer des sanctions.

Dans un communiqué, le gouvernement israélien a déclaré que son pays avait décidé d'annuler une réunion prévue cette semaine à Washington entre une délégation israélienne et des responsables américains. Israël accuse les États-Unis de saper les tentatives de libération des otages. Petro a qualifié à plusieurs reprises le gouvernement de Netanyahou d'être "génocidaire" et l'a comparé au "régime nazi".