USA: Le président de l'université de Sonoma démissionne après avoir accepté un boycott académique d'Israël

Le président de l'Université d'État de Sonoma, Mike Lee, a annoncé sa démission quelques heures après avoir été suspendu de son poste pour un e-mail envoyé à des manifestants lié à un arrêt des échanges avec Israël.

"Le président Ming-Tung 'Mike' Lee m'a informé de sa décision de démissionner de son rôle à l'Université d'État de Sonoma", indique le communiqué de la présidente de l'université de Californie Mildred Garcia. "Je remercie le président Lee pour ses années de service. Je continuerai à travailler avec le président par intérim Nathan Evans et notre conseil d'administration pendant cette période de transition. Des informations supplémentaires seront communiquées prochainement."

Lee s'était retrouvé au centre d'une polémique cette semaine au sujet d'un e-mail envoyé à des manifestants pro-palestiniens et publié sur les réseaux sociaux par un groupe d'étudiants.

Entre autres choses, Lee y écrivait accepter un boycott académique d'Israël et souhaiter travailler avec une antenne du groupe "Étudiants pour la justice en Palestine" pour créer un conseil consultatif. Le lendemain, Garcia a annoncé que Lee avait envoyé la note "sans les autorisations nécessaires" et a indiqué qu'il serait soumis à une action disciplinaire "en raison de ce non-respect et des conséquences qu'il a occasionnées sur le système". "Pour l'instant, en raison de cette insubordination et des conséquences qu'elle a entraînées sur le système, le président Lee a été placé en congé administratif", avait d'abord déclaré Garcia avant de recevoir sa démission.

Le caucus législatif juif de Californie a également publié une déclaration mercredi, indiquant que l'organisation soutenait la suspension. Les coprésidents du groupe, le membre de l'Assemblée Jesse Gabriel (D-Encino) et le sénateur Scott Wiener (D-San Francisco), ont publié une déclaration selon laquelle l'approbation par Lee d'un boycott universitaire était "totalement inacceptable et la preuve que l'ancien président Lee est inapte à diriger l'une de nos grandes institutions d'État".