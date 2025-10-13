Le président indonésien Subianto en Israël ces prochains jours

Le président indonésien Prabowo Subianto se préparerait à effectuer une visite en Israël dans les prochains jours, selon plusieurs sources médiatiques israéliennes. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé dimanche le report de sa comparution prévue mercredi dans l'une de ses affaires judiciaires, invoquant une visite diplomatique importante et urgente.

Prabowo, qui dirige le plus grand pays musulman au monde, a prononcé il y a environ deux semaines un discours à l'ONU, dans lequel il a souligné la nécessité de garantir la sécurité d'Israël. En mai dernier, il avait déclaré que son pays était prêt à reconnaître Israël si ce dernier reconnaissait un État palestinien indépendant.

Il y a plus d'un an, l'Indonésie aurait accepté d'établir des relations diplomatiques avec Israël en échange de son adhésion à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Après l'annonce du plan Trump concernant un possible déplacement de population de Gaza, l'Indonésie a été mentionnée parmi les pays susceptibles d'accueillir des réfugiés sur son territoire.