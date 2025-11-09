Le président syrien à Washington pour une visite historique

Le président syrien Ahmed al-Charaa est arrivé ce dimanche à Washington dans la capitale américaine pour une visite diplomatique historique. Il doit rencontrer lundi le président Donald Trump à la Maison-Blanche, lors d'un entretien qui marquera un tournant majeur dans les relations bilatérales après plus d'une décennie de guerre civile et d'isolement international de Damas.

L'agenda de cette rencontre sans précédent depuis 1946 s'articule autour de trois axes : la levée des sanctions économiques américaines, la reconstruction de la Syrie et une éventuelle normalisation des relations avec Israël.

Si le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment abrogé certaines mesures ciblant le président al-Charaa et plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Anas Khattab, Washington maintient ses sanctions les plus contraignantes. L'administration américaine invoque "des violations graves des droits des minorités" commises ces derniers mois par le régime syrien.

L'économie syrienne, exsangue après des années de conflit, cherche désespérément à attirer des investissements étrangers pour relancer ses secteurs stratégiques – pétrole, gaz et ressources minières en tête. Mais les grandes compagnies internationales comme Chevron ou Shell demeurent réticentes à reprendre leurs activités, freinées par l'incertitude politique et juridique qui plane sur le pays.

Au-delà des considérations économiques, cette visite vise à repositionner la Syrie dans l'architecture sécuritaire régionale. Selon plusieurs analystes, Washington et Damas partageraient un objectif commun : limiter l'influence de l'Iran et de l'organisation État islamique sur le territoire syrien. Les États-Unis ambitionnent de consolider un "cordon de sécurité" destiné à empêcher la République islamique de renforcer son emprise au Levant.

En signe de bonne volonté, Damas a mené samedi une vaste opération contre les cellules de l'État islamique, qui s'est soldée par des dizaines d'arrestations et la saisie d'importantes quantités d'armes.

Des sources proches de l'administration Trump laissent entendre qu'un sujet particulièrement sensible pourrait s'inviter dans les discussions : la normalisation des relations entre la Syrie et Israël. En contrepartie d'un allègement des sanctions et d'une aide à la reconstruction, Damas pourrait être incitée à poser des gestes symboliques en direction de l'État hébreu – un scénario qui aurait relevé de l'impensable il y a encore quelques années.