Le président syrien attendu à Washington en novembre

Le président syrien Ahmad al-Charaa effectuera en novembre sa première visite officielle à Washington, a confirmé samedi l’émissaire américain Tom Barrack, en marge d’une conférence à Bahreïn. Cette visite historique pourrait marquer un tournant majeur dans les relations entre la Syrie et les États-Unis.

Selon Barrack, Damas pourrait rejoindre à cette occasion l’alliance internationale dirigée par les États-Unis contre le groupe État islamique (EI). « Oui, il viendra, et j’espère qu’il se joindra à la coalition », a-t-il déclaré à la presse, soulignant l’importance de ce rapprochement après plus d’une décennie de rupture diplomatique.

Ce déplacement constituerait la première visite du dirigeant syrien dans la capitale américaine, et seulement la deuxième sur le sol des États-Unis depuis son intervention remarquée à l’ONU en septembre dernier. À New York, Ahmed al-Charaa, ancien chef du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), avait surpris la communauté internationale par un discours d’ouverture prônant la « réconciliation nationale » et l’« intégration régionale ».

HTS, autrefois affilié à Al-Qaïda, a été retiré de la liste des organisations terroristes en juillet 2025, ouvrant la voie à un retour progressif de la Syrie sur la scène internationale.

Arrivé au pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, Ahmed al-Charaa avait déjà rencontré Donald Trump en mai dernier à Riyad. Le président américain s’était alors engagé à lever les sanctions économiques paralysantes imposées à Damas — un signal clair d’un nouveau chapitre diplomatique entre Washington et la Syrie.