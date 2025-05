Le prince Harry perd son appel concernant sa sécurité au Royaume-Uni

Le duc de Sussex (prince Harry) a perdu son recours contre le gouvernement britannique concernant son dispositif de sécurité.

Le prince avait fait valoir qu'il était soumis à un "traitement injustifié et inférieur" lorsqu'on lui a retiré le droit à une protection policière automatique au Royaume-Uni. Il s'était rendu à Londres le mois dernier pour assister à une audience de deux jours devant la Cour d'appel, durant laquelle son avocat avait soutenu que le comité du ministère de l'Intérieur responsable des dispositifs de sécurité pour les VIP n'avait pas respecté sa propre politique.

Cette décision représente un coup dur pour le duc, qui affirme que sans protection garantie par l'État, il est trop dangereux de ramener son épouse ou ses enfants au Royaume-Uni.

Ce recours était largement considéré comme sa dernière chance, mettant fin à une bataille juridique de trois ans et demi que le duc a admis être encore plus significative que sa croisade judiciaire contre la presse à scandale. "Ça a toujours été le plus important", avait-il confié au Telegraph en avril. Cette décision soulève la possibilité que ses enfants, le prince Archie (5 ans) et la princesse Lilibet (3 ans), ne reviennent jamais au Royaume-Uni pour voir leurs proches britanniques, y compris le roi. La sécurité a toujours été une ligne rouge pour le duc, qui craint que l'histoire ne se répète après la mort de sa mère, Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris.

Lorsqu'il a appris la décision de supprimer sa protection début 2020, le prince était furieux et avait exigé de connaître les noms des responsables. Il avait alors proposé de payer pour sa propre sécurité, mais on lui avait répondu que la police métropolitaine n'était pas à louer.