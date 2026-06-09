Le procureur de la CPI Karim Khan suspendu

Le Bureau de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome a annoncé le 8 juin 2026 la suspension immédiate du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Selon Reuters, cette décision fait suite à une enquête portant sur des accusations de comportement sexuel inapproprié. Le dossier a été transmis à l’Assemblée des États parties, composée de 125 États membres, qui devra se prononcer lors d’une session extraordinaire sur son maintien en fonction ou sa révocation.

Le Bureau précise que cette suspension ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure. La décision repose sur une enquête menée par le Bureau des services de contrôle interne des Nations unies (OIOS), des éléments de preuve recueillis, l’avis d’un panel d’experts judiciaires et plusieurs observations écrites.

Karim Khan conteste les accusations. Dans une déclaration relayée par Reuters, il a qualifié la décision d’« illégale », d’« injuste sur le plan procédural » et non étayée par les preuves. Il était déjà en congé volontaire depuis mai 2025 pendant la durée de l’enquête.

Cette suspension intervient dans un contexte particulièrement sensible pour la CPI. Karim Khan a supervisé plusieurs enquêtes majeures, notamment sur la guerre en Ukraine, le conflit au Soudan ainsi que les demandes de mandats d’arrêt visant des dirigeants israéliens et des responsables du Hamas.

La Cour est déjà confrontée à d’importantes pressions politiques internationales. À ce stade, Karim Khan n’a pas été destitué. La décision finale reviendra aux États membres de la CPI lors d’un vote à venir.