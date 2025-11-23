Le Qatar aurait dépensé 20 milliards de dollars pour promouvoir l’islamisme dans les universités américaines

Un rapport explosif de l’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP - Institut pour l'étude de l'antisémitisme mondial et des politiques publiques), relayé par le New York Post, affirme que le gouvernement du Qatar a investi environ 20 milliards de dollars dans des établissements scolaires et universitaires américains afin d’y diffuser des idéologies islamistes. D’après l’ISGAP, ces financements s’inscriraient dans une stratégie d’influence inspirée par les objectifs des Frères musulmans.

Le directeur exécutif de l'ISGAP, le Dr Charles Asher Small, explique que la famille régnante qatarie entretient des liens idéologiques étroits avec les Frères musulmans, et qu’elle utiliserait sa puissance financière pour promouvoir leur vision du monde sur les campus américains. Selon lui, ce soutien passerait principalement par la Qatar Foundation, financée par l’émirat, qui injecterait des milliards dans des universités, des écoles et des institutions culturelles à travers les États-Unis.

L’un des éléments les plus frappants du rapport concerne Cornell University, qui aurait reçu à elle seule près de 10 milliards de dollars. L’établissement a été au centre de vives polémiques ces dernières années pour sa gestion des actes antisémites survenus après l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Parmi les incidents les plus graves figurent l’arrestation d’un étudiant ayant proféré des menaces de mort contre des Juifs et la mise en congé d’un professeur d’histoire ayant qualifié l’attaque du Hamas d’"exaltante" lors d’un rassemblement anti-israélien.

Début novembre, Cornell a annoncé avoir trouvé un accord avec l’administration Trump pour conserver plus de 250 millions de dollars de financements fédéraux, mettant fin à plusieurs enquêtes portant sur des accusations de discrimination raciale et d’antisémitisme.

Le rapport souligne également le rôle de la Qatar Foundation dans le soutien à la Muslim Students Association (MSA), présente sur des centaines de campus, ainsi qu’aux Students for Justice in Palestine (SJP). Selon l'ISGAP, ces organisations seraient "particulièrement efficaces" pour diffuser les objectifs des Frères musulmans au sein de la jeunesse universitaire américaine.

Le Guardian a par ailleurs révélé que le Qatar aurait financé un cabinet de renseignement privé basé à Londres pour discréditer la femme accusant le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de harcèlement sexuel. Les enquêteurs auraient collecté des informations personnelles sur la plaignante et sa famille, tentant notamment d’établir des liens entre elle et Israël. La victime présumée s’est dite "bouleversée" par ces méthodes qu’elle juge "incompréhensibles et inquiétantes".